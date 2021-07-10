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10.07.2021 08:02
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать и продавать квартиру

Текст: Елена Манукиян

Покупать жилье выгоднее летом, рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, пишет агентство "Прайм".

Фото: iStock
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По словам Кричевского, именно в это время года собственники наиболее охотно идут на уступки, так как снижается деловая активность на рынке жилищных услуг. По этой же причине он выделил месяц май, а также назвал январь, подчеркнув, что большая часть "ликвидного предложения вымывается именно под окончание года как подарки или решение застарелого вопроса".

А вот выгодно продать квартиру скорее всего получится с февраля по апрель и с середины сентября до третьей декады декабря, считает эксперт. "В эти периоды деловая активность находится на максимальных уровнях, поэтому часто получается совершить сделку даже за чуть большие деньги, чем те, на которые рассчитывал продавец", - говорит он.

По словам Кричевского, вне зависимости от времени года сложно продаются неликвидные квартиры: с плохим видом и расположением, трудной транспортной доступностью. При этом в ряде случаев поднять цену на жилье помогает простой косметический ремонт.

Эксперт также предлагает торговаться покупателям и продавцам. Он отмечает, что продавцы всегда могут выставить квартиру по завышенной стоимости, чтобы в результате продать ее за те деньги, на которые рассчитывали изначально.

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