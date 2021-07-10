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10.07.2021 18:31
Рубрика: В мире

Эксперты рассказали, как мир узнает об окончании кризиса COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Некоторые страны мира постепенно возвращаются к нормальной жизни: маски больше не требуются во многих местах, школы и университеты снова откроются осенью, а меры социального дистанцирования начинают исчезать, на концертах и спортивных мероприятиях растет число зрителей. Ожидается, что на воскресном финале Евро-2020 на "Уэмбли" в Лондоне будут присутствовать около 60 тысяч человек, практически все разместятся на трибунах вплотную к друг другу, пренебрегая, как и на предыдущих стадиях футбольного европейского первенства, ношением масок.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В США сейчас в среднем от COVID-19 умирает 154 человека в день - это ничтожная доля по сравнению с пиком пандемии, который наблюдался во второй половине прошлого года, когда счет погибших ежедневно шел на тысячи. Американская жизнь еще не вернулась к "до коронавирусному уровню", но кажется, что она намного ближе к нормальной, чем еще шесть месяцев назад, отмечает National Public Radio. Эксперты сходятся во мнении, что власти должны дать полную ясность и заблаговременно заявить, что "пандемия скоро станет историей", хотя кризис COVID-19 отнюдь не закончился ни в США, ни за рубежом. Вопрос о том, когда пандемия действительно закончится, является многоуровневым, и на него есть разные ответы с точки зрения национальной и глобальной перспективы, констатируют аналитики.

Нет никаких фиксированных показателей, когда закончится пандемия

Власти США объявили COVID-19 чрезвычайной ситуацией в стране 13 марта 2020 года. После многих месяцев, в течение которых Соединенные Штаты были мировыми лидерами по количеству случаев коронавируса, инфекция теперь находится под гораздо лучшим контролем из-за широкой доступности вакцин против COVID-19. Этот федеральный чрезвычайный статус все еще действует: он продлевался несколько раз, последний раз в апреле этого года. Он может быть продлен министром здравоохранения и социальных служб США до тех пор, пока считается, что в Америке существует чрезвычайная ситуация с инфицированием.

Неясно, выпустят ли Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) какой-либо отчет по мере окончания пандемии. Али Мокдад, эпидемиолог из Вашингтонского университета, надеется, что CDC в конечном итоге даст американцам "позитивный сигнал". Ранее он почти 20 лет занимал многочисленные должности в этой медицинской организации. По словам Маклада, не существует точных показателей, позволяющих определить, когда пандемия закончится, потому что ситуация с инфицированием динамична и меняется очень быстро. И сам вирус тоже активно меняется и мутирует. "Когда вы смотрите на генетический состав и последовательность вируса и на то, как он менялся, он все еще может мутировать. Это еще не конец цикла мутации, на который он способен. Вирус все еще может преподнести множество сюрпризов", - резюмировал ученый.

Как официально заканчивается пандемия

Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией 11 марта прошлого года. В тот же день жизнь начала кардинально меняться во многих странах мира. Многие в мире интересуются, когда вирус в конечном итоге окажется под контролем, и объявит ли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пандемию закончившейся? Когда распространение COVID-19 по всему миру прекратится, это больше не будет считаться пандемией, отмечают эксперты. "Если взять под контроль распространение болезни по всему миру в определенной области, мы можем сказать, что это уже не пандемия, а эпидемия", - сообщает ВОЗ. Однако, в организации подчеркивают, что характеристика вспышки как пандемии не имеет формального значения в соответствии с международным правом. То, что имеет формальное значение, это "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", статус, присвоенный COVID-19 в конце января 2020 года. Это самый высокий уровень опасности для здоровья в соответствии с международным правом.

Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Как азиатские страны борются со всплеском заболеваемости коронавирусом

Каждые три месяца ВОЗ созывает международный комитет, чтобы определить, следует ли считать вспышку такой глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Только на основании отчета экспертов, ВОЗ может сказать, что с заболеванием покончено. Подобное организация сделала прошлым летом в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Но, скорее всего, отмечают эксперты, пройдет некоторое время, прежде чем это произойдет с пандемией коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус часто заявляет: никто из нас не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности.

Этой зимой коронавирус, вероятно, снова оживится

Несмотря на то, что число случаев заболевания в США и некоторых странах мира уменьшилось по сравнению с пиком пандемии, непривитые люди будут продолжать умирать от COVID-19, пока не будет выработан коллективный иммунитет к вирусу. Эксперты говорят, что следующая большая проблема с COVID-19 будет уже этой зимой. В большинстве стран мира ожидается еще одна волна пандемии, поскольку люди остаются внутри помещений в более холодные месяцы. По мере того, как ученики вернутся в школу, вероятно, будут некоторые вспышки: дети до 12 лет еще не имеют права на вакцинацию.

Насколько опасен вирус, будет зависеть от уровня вакцинации населения и летальности циркулирующего штамма с наступлением зимы. То, насколько быстро правительства будут готовы вернуться к ограничительным мерам, например, ношению масок в помещении, тоже будет иметь значение. "В краткосрочной перспективе это будет сезонное явление, как то, что мы наблюдаем с гриппом, просто потому что у нас недостаточно вакцины, чтобы привить всех в мире", - пояснил Али Мокдад. По его словам, если мировое сообщество увеличит производство вакцины, возможно, в конечном итоге населению планеты больше не придется беспокоиться о COVID-19.

По мнению Линн Голдман, эпидемиолога и декана школы общественного здравоохранения университета Джорджа Вашингтона, в течение следующих нескольких месяцев "мы увидим почти полное прекращение пандемии, особенно в Соединенных Штатах и Европе, других богатых странах, Японии, Тайване", в то время как в остальных странах будут продолжены усилия по иммунизации людей. При этом, отмечает Голдман, весьма вероятно, что даже когда мы сможем сказать, что пандемия закончилась, передача вируса будет продолжаться в странах с низким уровнем вакцинации.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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