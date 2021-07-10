Как азиатские страны борются со всплеском заболеваемости коронавирусом

На фоне снижения случаев заболеваний коронавирусом в США и некоторых европейских странах, в азиатских странах и Океании наблюдается настоящий всплеск инфицирования. По данным Reuters, в самом густонаселенном штате Австралии, Новом Южном Уэльсе, который сталкивается со вспышкой дельта-варианта коронавируса, зафиксирован самый большой рост количества инфекций - 50 новых случаев за 24 часа.

В целом в настоящее время в штате с населением более восьми миллионов человек зарегистрировано 489 случаев высокоинфекционного дельта-варианта. Столица Сидней с населением в пять миллионов человек находится на третьей неделе жесткой изоляции, которая должна закончиться 16 июля. Жители района Большого Сиднея были предупреждены о недопустимости нарушения правил изоляции после того, как вчера днем ограничения были ужесточены.

"Единственный вывод, который мы можем сделать, - это то, что ситуация ухудшится, прежде чем станет лучше", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян на брифинге 10 июля. По словам Бережиклян, в штате все еще фиксируются случаи, когда люди посещают друзей и членов семьи по несущественным причинам, что приводит к распространению вируса между близкими контактами, отмечает 9 News. "Если вы действительно любите своих родителей, своих сестер, своих лучших друзей, пожалуйста, придерживайтесь правил", - сказала премьер.

По данным университета Джона Хопкинса, Австралия в значительной степени преуспела в сдерживании распространения COVID-19 благодаря агрессивным мерам по изоляции, в результате чего на Зеленом континенте за время пандемии было зарегистрировано всего 31017 подтвержденных случаев заболевания и 910 смертельных исходов. Тем не менее Австралия оказалась уязвимой для новых вспышек из-за медленного развертывания кампании вакцинации и запутанных требований, касающихся вакцины AstraZeneca, которая является доминирующей в Австралии. В целом Австралия ввела около девяти миллионов доз вакцины своему населению, насчитывающему более 25 миллионов человек.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Индонезии, которая также борется с ростом числа случаев коронавируса, в том числе высокоинфекционного дельта-варианта, и запросила у предпринимателей страны и мирового сообщества предметы первой необходимости, в том числе кислородные баллоны и аппараты искусственной вентиляции легких. "Я попросил, чтобы 100% кислорода использовалось в первую очередь для медицинских целей, а это означает, что все промышленные ресурсы должны быть переведены в медицинские", - сказал Лухут Бинсар Панджайтан, министр индонезийского правительства, отвечающий за меры по борьбе с пандемией в Индонезии. По данным университета Джонса Хопкинса, Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, сообщила о более чем 2,4 миллиона случаев заражения и 64631 смертельном исходе от COVID-19. Согласно сообщению Associated Press, в стране широко распространено мнение, что эти цифры сильно занижены из-за низкого уровня тестирования и плохих мер по отслеживанию.

Власти Таиланда сообщили о рекордном ежедневном количестве случаев летальных исходов от коронавируса - 91 и о 9326 новых случаев инфицирования. По данным Bangkok Post, предыдущее максимальное количество смертельных случаев, зарегистрированных за день, составило 75 в четверг, когда в стране также было зарегистрировано 7058 новых случаев заражения. Большинство смертей произошло в столице, где также был зарегистрирован 3191 случай заболевания в субботу, 10 июля. Власти страны объявили о введении ночного комендантского часа в столице страны, Бангкоке, и по меньшей мере шести прилегающих провинциях. Комендантский час включает в себя закрытие сетей общественного транспорта и всех предприятий, кроме супермаркетов, ресторанов, банков, аптек и магазинов электроники, которые считаются первостепенными. Людей также просят работать из дома и покидать резиденции только для жизненно важных целей, кроме того, публичные собрания в составе более пяти человек запрещены. Запрещены и второстепенные поездки. Школы, тренажерные залы, бары и рестораны в Таиланде уже закрыты. Наконец, новый терминал в аэропорту столицы Таиланда превращается в настоящий полевой госпиталь на пять тысяч койко-мест.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило 10 июля, что в Южной Корее зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом третий день подряд. В стране также зарегистрировано самое большое количество случаев COVID-19 за 24-часовой период, закончившийся в пятницу, с 1378 инфекциями. По данным KDCA, предыдущий печальный рекорд, установленный в четверг, составил 1316 новых случаев COVID-19.

По данным Центра ресурсов по коронавирусу, в Южной Корее было зафиксировано 166722 подтвержденных случая COVID-19 и 2038 смертей за время пандемии. Власти Южной Кореи заявили, что с понедельника, 12 июля, для борьбы с ростом заболеваемости Сеул введет самые жесткие меры контроля над коронавирусом. Эти меры включают в себя совет людям оставаться дома как можно дольше и ограничить общественные собрания до четырех человек до шести часов вечера и не более двух человек после шести вечера, согласно сообщению Reuters. По данным журнала Johns Hopkins Vaccine Tracker, в стране с населением 52 миллиона человек было введено более 21 миллиона доз вакцины. По данным KDCA, 11 процентов населения Южной Кореи полностью вакцинированы, а около 30 процентов получили хотя бы одну дозу вакцины.

В других странах также наблюдается рост случаев COVID-19, связанных с дельта-вариантом коронавируса. По данным AFP, регион Каталония в Испании планирует вновь ввести ограничения на распространение коронавируса, чтобы замедлить вспышку, например, потребовать закрытия ночных клубов в эти выходные и предъявления отрицательного теста на COVID-19 для людей, желающих принять участие в мероприятиях на свежем воздухе с участием более 500 человек. "Пандемия не закончилась, новые варианты очень заразны, и у нас все еще есть значительные слои населения, которые не вакцинированы", - заявила на пресс-конференции представитель регионального правительства Каталонии Патрисия Плайя.