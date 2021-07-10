Книга, написанная детьми разных стран, передана в детскую библиотеку РФ

Дети школы при посольстве России в Эфиопии издали книгу воспоминаний о своих родных - участниках Великой Отечественной войны. Книгу дети назвали "Победа в сердце каждого живет". Издание признано культурным достоянием России и будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве.

Материалы сборника "Победа в сердце каждого живет" ученики, их родители и педагоги собирали год: поднимали семейные архивы, писали заметки, иллюстрировали, разрабатывали макет, придумывали обложку. Книга стала международным проектом: в школе при посольстве России в Эфиопии учатся дети из России, Казахстана, Киргизии, Украины, Эфиопии, Бурунди, Румынии. Постепенно из самиздата книга превратилась в настоящий альманах.

"Это был интересный творческий процесс, он объединил ребят разных национальностей и возрастов от 7 до 17 лет. Работа в проекте заставила многих обратиться в архивы, чтобы узнать об участниках Великой Отечественной войны то, что не было известно. Общее дело, направленное на сохранение памяти, сдружило детей и взрослых", - поделилась учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Эфиопии Валентина Пережогина.

Произведение школьников выпущено по всем канонам - от редактуры до верстки. Книге был присвоен в Российской книжной палате государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) позволил книге стать учтенным культурным достоянием страны. Экземпляры книги будут храниться в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате. Распространяется сборник и по разным странам.

Справка "РГ"

В 2021 году библиотека "Всероссийской школьной летописи" насчитывает почти две тысячи книг, написанных юными авторами. За четыре года существования проекта в нем приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России.