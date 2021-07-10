Кузнецова: В РФ в жилье нуждаются 190 тысяч детей-сирот

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, находящаяся в рабочей поездке в Благовещенске (Амурская область), заявила о том, что в стране в социальном жилье нуждаются 190 тысяч детей-сирот. "Решением этой проблемы нужно заниматься на федеральном уровне", - считает детский омбудсмен.

Кузнецова во время рабочей поездки побывала во временном пункте размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с волонтерами, а также с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Она отметила, что с губернатором поговорила о проблемах, которые "волнуют сегодня все регионы России - это выдача жилья детям-сиротам". Детский омбудсмен подчеркнула, что, во-первых, "это важнейшая проблема". Во-вторых, проблема "должна попасть в те программные документы, которые сегодня разрабатываются в стране, они должны быть услышаны на федеральном уровне. Не одно поручение президента прошло на эту тему, до сих пор вопрос не решен".

Анна Кузнецова выступила за разработку специальной государственной программы по обеспечению детей-сирот жильем. При этом детский омбудсмен добавила, что регионам "нужна помощь, потому что дети оказываются беспомощными в этой ситуации".