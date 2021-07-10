Новости

Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ 17:30
В Москве прошел выпуск офицеров Общевойсковой академии 17:27
Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе" 17:23
В Крыму ответили на слова Киева о "депортации" россиян с полуострова 17:22
Синоптик спрогнозировал три тепловых рекорда в Москве 17:20
Захарова ответила на инсинуации по поводу фото Лаврова с талибами 17:17
Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 17:17
В Москве погиб 28-летний участник "Дома 2" Филипп Чубуков 17:09
Трое врачей пострадали в ДТП со "Скорой" в Москве 16:57
У второго сезона "Ведьмака" появились русский трейлер и дата премьеры 16:57
В Ростове из-за COVID-19 в автобусах стали бесплатно выдавать маски 16:49
В Петербурге лодка с людьми врезалась в ограждение канала 16:48
В Москве наградили лучших выпускников российских вузов 16:40
Мужчина ранил ножом двух человек в торговом центре во Франции 16:36
Состояние Петра Мамонова улучшилось 16:31
Как проходит праздник "Купалье" в Александрии 16:20
Черчесов признал, что молодые игроки оказались не готовы к Евро 16:13
Ростов-на-Дону назвали рекордсменом по загрязнению окружающей среды в РФ 16:08
Практически все очаги лесных пожаров в Челябинской области локализованы 16:06
В Норильске полицейский спас из пожара женщину с двухлетним малышом 16:03
Кузнецова: В РФ в жилье нуждаются 190 тысяч детей-сирот 15:55
Представительница певицы МакSим сообщила о стабилизации ее состояния 15:47
Анна Нетребко выступит на стадионе в Афинах 15:35
Под Воронежем произошел пожар на складе лакокрасочных изделий 15:31
Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 15:55
Рубрика: Власть

Кузнецова: В РФ в жилье нуждаются 190 тысяч детей-сирот

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, находящаяся в рабочей поездке в Благовещенске (Амурская область), заявила о том, что в стране в социальном жилье нуждаются 190 тысяч детей-сирот. "Решением этой проблемы нужно заниматься на федеральном уровне", - считает детский омбудсмен.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Кузнецова: Нужен закон о многодетных семьях

Кузнецова во время рабочей поездки побывала во временном пункте размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с волонтерами, а также с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Она отметила, что с губернатором поговорила о проблемах, которые "волнуют сегодня все регионы России - это выдача жилья детям-сиротам". Детский омбудсмен подчеркнула, что, во-первых, "это важнейшая проблема". Во-вторых, проблема "должна попасть в те программные документы, которые сегодня разрабатываются в стране, они должны быть услышаны на федеральном уровне. Не одно поручение президента прошло на эту тему, до сих пор вопрос не решен".

Анна Кузнецова выступила за разработку специальной государственной программы по обеспечению детей-сирот жильем. При этом детский омбудсмен добавила, что регионам "нужна помощь, потому что дети оказываются беспомощными в этой ситуации".

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве
Путин и Байден обсудили борьбу с кибератаками и Сирию
За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах
Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны