Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ

Сидя за рулем мотоцикла "Урал" с проблесковым маячком, Александр Лукашенко поздравил в субботу, 10 июля, сотрудников Госавтоинспекции Беларуси с 85-летием службы. Видеообращение главы государства было показано в центре Минска на праздничном мероприятии по этому поводу, сообщает пресс-служба главы государства.

Оценивая солидную дату ведомства, президент дал понять, что ее можно считать целой вечностью. "То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно. Потому что там служат люди, которые готовы прийти в любое время нам на помощь", - не сомневается белорусский руководитель.

Поблагодарив сотрудников Госавтоинспекции за их работу и активную жизненную позицию, он пожелал им хорошего настроения. "Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок", - убежден Лукашенко.

Судя по видео, полагают новостные порталы, поздравительное обращение было записано на малой родине президента, в агрогородке Александрия, где сегодня проходит традиционный праздник "Купалье". Президент управлял мотоциклом, проезжая по улицам населенного пункта.

В выборе именно этой техники, предполагают местные обозреватели, есть свой символизм и нотки ностальгии. Дело в том, что мотоциклы данной марки появились на службе ГАИ еще в 60-е и были востребованным транспортным средством долгие годы. Кстати, именно на подобной технике инспектор преследовал автоугонщика Юрия Деточкина в культовом советском фильме "Берегись автомобиля".