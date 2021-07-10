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10.07.2021 00:03
Рубрика: В мире

Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса

Текст: Андрей Васильев

Мэр Йоханнесбурга в ЮАР скончался в пятницу утром от осложнений после заболевания коронавирусом в возрасте 53 лет. Джеффу Махубо, который заразился смертельной инфекцией в прошлом месяце, был поставлен диагноз до того, как страна начала вакцинацию для людей в возрасте до 60 лет, сообщает AFP. "Эта утрата является ярким напоминанием об угрозе, исходящей от этой смертоносной пандемии, перед лицом которой мы все чрезвычайно уязвимы", - сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Фото: AP Photo / Shiraaz Mohamed
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С 1 июля граждан ЮАР в возрасте 50-59 лет попросили начать запись на прививки, которые должны были пройти с 15 июля. Но многие пришли в центры вакцинации сразу после регистрации. В пятницу исполняющий обязанности министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане объявил о планах с 1 августа расширить вакцинацию на возрастную группу 35-49 лет. Как ранее сообщали африканские СМИ, на начало июля на Черном континенте был вакцинировано чуть более одного процента граждан.

В Южной Африке на данный момент зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев инфицирования. Их число быстро растет, и только в минувшую субботу был зафиксирован рекордный ежедневный уровень заражений за время пандемии - 26 485. Лишь небольшая часть из 59 миллионов человек в Южной Африке была вакцинирована. "Мы достигли вакцинации в 5,6 процентов населения, что явно слишком мало для достижения коллективного иммунитета", - сказал Николас Крисп, заместитель генерального директора министерства здравоохранения.

В мире Африка ЮАР Пандемия коронавируса COVID-19

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