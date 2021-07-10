Microsoft ностальгирует: выпущены обои в стиле Windows XP

Microsoft представила набор ностальгических обоев. Изображения, которые можно скачать бесплатно, знакомы большинству пользователей — это знаменитый зеленый холм «Безмятежность», картинки по мотивам скрепки-помощницы, популярного пасьянса «Косынка» и программы Paint. Получился привет из прошлого времен Windows XP.

В своем блоге компания рассказала о каждом изображении. Разработчики признались, что скрепка — один из первых виртуальных помощников — возможно, была слишком навязчивой, из-за чего от нее пришлось отказаться. Хотя, как полагают в Microsoft, возможно «Скрепыш» опередил время.

Набор пасьянсов Microsoft Solitaire в этом году отметил свой 31-й день рождения. В 2019 году он попал в зал славы видеоигр всех времен.

На знаменитой заставке «Безмятежность» запечатлен холм, расположенный в округе Сонома в штате Калифорния. Это снимок известного фотографа Чарльза О’Риэра, который был продан стоковому агентству Corbis (его владелец — основатель Microsoft Билл Гейтс) под названием «Идиллические зеленые холмы». В 2000 году фото выкупили для заставки операционной системы Windows XP. В новой версии обоев смягчены тени и увеличено количество одуванчиков.

Наконец, программа Paint была впервые представлен в ноябре 1985 году в Windows 1.0. В 2017 году была выпущена 3D-версия программы.

Скачать ностальгические обои можно по ссылке.