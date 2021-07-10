Минюст США не видит оснований для восстановления Трампа в должности

Заявления бывшего президента Дональда Трампа о возможности восстановления в Белом доме могут спровоцировать еще большее политическое насилие его сторонников. Для этого не существует никаких юридических или конституционных механизмов, говорится в заявлении министерства юстиции США.

"Бывший президент Трамп продолжает делать ложные заявления о выборах, намекать, что в ближайшем будущем он может быть восстановлен в качестве президента без проведения новых выборов, и сводит к минимуму жестокое нападение на Капитолий", - цитирует CNN прокуроров.

При этом отмечалось, что телевизионные сети продолжают распространять эти заявления, а некоторые фактически доверяют ложным сообщениям. Трамп и некоторые из его союзников из правого крыла выдвинули нелепую теорию о том, что он может быть восстановлен на посту президента в следующем месяце. Утверждения экс-президента об "украденных" выборах 2020 года были полностью опровергнуты.

На этой неделе федеральные обвинители связали риторику Трампа с одним из дел о беспорядках в Капитолии США. Так, ветеран морской пехоты Алекс Харкрайдер попросил судью прекратить его GPS-отслеживание и снять с ноги электронный браслет. Министерство юстиции возражает против этого запроса, заявляя, что позиция бывшего президента может вдохновить "мятежника" на насилие в будущем. Харкрайдер не признал себя виновным.

Министерство внутренней безопасности выступило с предупреждением о том, что "фантазии" Трампа о "восстановлении" могут привести этим летом к еще большему насилию со стороны правых экстремистов.

В конце июня Трамп в интервью изданию Just the News не исключил, что может вернуться к исполнению обязанностей главы государства в ближайшее время, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными. "Если выборы были фальсифицированными, людям придется принимать собственное решение. Это будет зависеть не от меня. Это будет зависеть от общественности. Это будет зависеть от политиков, когда будут найдены сотни тысяч украденных голосов. Мы должны наблюдать, что произойдет", - отметил экс-президент, оценивая вероятность его восстановления в должности.