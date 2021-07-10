Минтруд рассказал, кому из беременных выплатят единовременное пособие

Новости

Эксперт рассказал, как стать медицинским туристом в Петербурге 14:15
В Москве и Подмосковье из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности 13:49
Кузнецова поддержала практику уроков безопасности в школах по всей РФ 13:36
Канцлер Австрии скоро впервые станет отцом 13:36
Стало известно, какие симптомы COVID-19 могут остаться надолго 13:30
Суд арестовал бизнесмена за ложный донос о вымогательстве 70 млн рублей 13:27
Российский вратарь Лунев признался, что счастлив переходу "Байер" 13:18
Башмет выступит на закрытии Международного фестиваля искусств в Клину 13:14
Петербуржцев призвали не ждать прохлады в выходные 12:52
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Челябинской области 12:48
Правительство выделило свыше 2,4 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19 12:38
Макгрегор пообещал убить Порье в октагоне на турнире UFC 12:26
Инфицированных олимпийцев, прибывших в Токио, все больше 12:15
Андрей Бочкарев: В бывшей промзоне "Октябрьское поле" началось строительство школы на 800 мест 11:57
Оперштаб: В Москве выявлено 5694 новых случая COVID-19 11:50
Rolls-Royce отказала Украине в поставках двигателей для военных катеров 11:50
Эксперт назвал главное отличие штамма "Дельта" 11:45
Фонд "Круг добра" купит лекарства для детей с редкими заболеваниями 11:42
Патриарх попросил поддержать запрет суррогатного материнства иностранцам 11:10
В Болгарии арестованы почти 1000 человек по обвинению в подкупе избирателей 10:59
Кейн: Победа сборной Англии на Евро станет невероятным достижением 10:56
Эксперт рассказал, что делать при отказе продавца принять оплату по карте 10:40
В Челябинской области 18 человек обратились за медпомощью из-за пожаров 10:36
Минюст США не видит оснований для восстановления Трампа в должности 09:45
Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 14:15
Рубрика: Экономика

Минтруд рассказал, кому из беременных выплатят единовременное пособие

Текст: Елена Манукиян
Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с 1 июля, некоторые беременные пока еще могут получить единовременное. Это старое пособие в размере 708,23 рублей, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет", - пояснили в ведомстве.

Фото: iStock
В России вводятся новые выплаты на детей

Выплачивает его Фонд социального страхования. Работающим беременным деньги выделяются из отчислений работодателей, если предприятие ликвидировано - выплата назначается из средств федерального бюджета, которые передаются регионам. Студенты ее получают за счет средств образовательных организаций.

В министерстве пояснили, что это пособие не позволяло женщине получить поддержку в течение всей беременности. Кроме того, единовременное пособие не получали женщины, которые на момент наступления беременности по разным причинам не работали: безработные, ищущие работу, недавно закончившие обучение.

Кстати, размер ежемесячного пособия, за которым могут обратиться с 1 июля женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, составляет половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это - 6351 рублей.

Новое пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Право на него получают беременные, если размер среднедушевого дохода в их семье не превышает величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную на дату обращения. Также будет учитываться имущество, которым владеет семья: например, количество квартир и машин.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве
Путин и Байден обсудили борьбу с кибератаками и Сирию
За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах
Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос