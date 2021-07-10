Минтруд рассказал, кому из беременных выплатят единовременное пособие

Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с 1 июля, некоторые беременные пока еще могут получить единовременное. Это старое пособие в размере 708,23 рублей, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.

"Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет", - пояснили в ведомстве.

Выплачивает его Фонд социального страхования. Работающим беременным деньги выделяются из отчислений работодателей, если предприятие ликвидировано - выплата назначается из средств федерального бюджета, которые передаются регионам. Студенты ее получают за счет средств образовательных организаций.

В министерстве пояснили, что это пособие не позволяло женщине получить поддержку в течение всей беременности. Кроме того, единовременное пособие не получали женщины, которые на момент наступления беременности по разным причинам не работали: безработные, ищущие работу, недавно закончившие обучение.

Кстати, размер ежемесячного пособия, за которым могут обратиться с 1 июля женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, составляет половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это - 6351 рублей.

Новое пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Право на него получают беременные, если размер среднедушевого дохода в их семье не превышает величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную на дату обращения. Также будет учитываться имущество, которым владеет семья: например, количество квартир и машин.