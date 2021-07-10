МВД планирует организовать подготовку мигрантами документов за пределами России

Чтобы ускорить подготовку мигрантами документов для патента на работу в России и исключить въезд в нашу страну возможных нарушителей, МВД собирается на базе ресурсов ведомства вынести за пределы РФ некоторые предварительные процедуры.

"Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно - визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента, что позволит исключить проникновение в РФ потенциальных нарушителей и свести к минимуму число нелегальных посреднических структур", - сообщили ТАСС в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Там пояснили, что для получения патента надо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность иностранца, миграционную карту с указанием цели визита "работа", медицинские справки об отсутствии заболевания наркоманией, опасными инфекционными заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, полис добровольного медицинского страхования либо договор на оказание платных медицинских услуг. Также требуется документ, подтверждающий владение въезжающим русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.

В МВД напомнили, что уже сейчас имеется возможность прохождения за рубежом экзамена на владение русским языком, знание истории России, основ законодательства РФ и получение соответствующего сертификата. "По нашему мнению, получение иностранными гражданами на территории постоянного проживания вышеуказанных документов поможет ускорить процесс оформления патента на территории РФ", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что перечисленный список документов свидетельствует о том, что вопрос получения иностранным гражданином патента носит комплексный характер и затрагивает компетенцию, в том числе, Минздрава, Минобрнауки, Банка России и ФНС.

В МВД подчеркнули, что основные миграционные потоки в Россию идут с территорий стран СНГ. Так, под эгидой Минтруда заключены соглашения об организованном наборе трудовых мигрантов в Россию из Узбекистана и Таджикистана. По данным МВД, за пять месяцев нынешнего года около 540 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства оформили патент на работу в России.

Надо иметь в виду, что с 29 декабря этого года вступит в силу Федеральный закон № 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (за исключением отдельных положений). Документ вводит новые правила прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства медицинского освидетельствования.

Ранее в МВД напомнили, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию на работу либо в других целях на срок более 90 дней, с вступлением в силу новых правил необходимо будет пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических или психотропных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Такие люди в течение 30 дней со дня истечения срока действия медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медосвидетельствования, обязаны будут пройти его повторно. Субъекты РФ определят перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования.

Кроме того, в рамках реализации Федерального закона № 274-ФЗ Минздравом России по согласованию с МВД России будет издан приказ, который установит срок действия соответствующих медицинских документов, равный 1 году.