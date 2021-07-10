На Украине предрекли сокращение населения из-за "зернового проклятия"

Директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что открытие рынка земли приведет к дальнейшему сокращению населения страны.

"Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов", - цитируют Карасева РИА Новости. При этом из-за реформы образования сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.

А новый закон о земле предусматривает развитие крупного зернового хозяйства. "Главное тут - поставлять зерно на рынок. А заниматься этим будут крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны", - пояснил политолог.

Эксперт полагает, что при таких тенденциях не появятся люди с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире. Страна будет идти по тренду деградации, а нужен тренд модернизации.

Напомним, в конце апреля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, исключающий некоторые нормы из Земельного кодекса. Иностранцам теперь проще купить землю. Согласовывать сделки с кабинетом министров не нужно. Принятие закона было одним из ключевых требований МВФ для предоставления новых кредитов Киеву.