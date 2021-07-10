Национальным достоянием страны назвал Лукашенко праздник Купалье

Единство народа Беларуси незыблемо в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии констатировал Александр Лукашенко. А его стремление к независимости объясняется, по словам президента, "непокорностью и свободолюбием предков". Об этом он заявил в субботу, 10 июля, на многотысячном республиканском празднике "Купалье", который на малой родине главы государства больше десяти лет проходит под девизом "Александрия собирает друзей".

Предки белорусов, напомнил белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба, "никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами. И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями".

Назвав древний славянский праздник национальным достоянием Беларуси, президент подчеркнул, что "в ночь на Ивана Купалу, где бы мы ни жили - в маленькой деревне или большом городе, мы стремимся туда, где горят купальские костры, реки и озера украшают венки из луговых трав и цветов, звучат любимые мелодии и песни. Мы стремимся туда - к своим истокам. Потому что в сердце каждого просыпается необъяснимое желание стать ближе к природе: вдохнуть запах леса, согреться у огня и увидеть самое главное - чистое ночное небо".

Праздник в Александрии, по словам белорусского руководителя, дарит не только радость встречи с родными и друзьями. Он на мгновение возвращает в глубь веков, позволяет прикоснуться к опыту всех поколений и человечества в целом, напоминает людям о том, что они дети родной земли, издревле принадлежащей могучим племенам восточных славян.

Отдавая особую дань национальным традициям, которые оставили народу "эти славные, мудрые и сильные люди тысячу лет назад", Лукашенко пояснил, что они "фактически стали частью культуры, легли в основу современного уклада жизни. В них есть все, что сегодня объединяет белорусов как народ".

К ним, в частности, глава государства отнес и сакральные знания о природных стихиях, целебных травах и оберегах. "Знания, которые учат любить природу, ценить ее дары и беречь красоту", - пояснил свою мысль президент и добавил, что в истоках прошлого заложена связь языческих обрядов и христианских символов, ставшая основой веротерпимости и толерантности.

Республиканский праздник, отметил президент, не случайно называют "Александрия собирает друзей": "Это тоже исконная традиция - делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом делиться миром и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад, наша историческая память".

Президент искренне поблагодарил всех, кто создавал этот праздник, а также артистов, музыкантов, которые украсили вечер своим талантом и творчеством. "Пусть атмосфера любви, дружбы и согласия, царящая здесь, подарит всем нам, как магический цветок папоротника, веру в собственные силы, вдохновит на новые свершения во имя мирного и благополучного будущего родной Беларуси", - пожелал участникам торжества глава государства.