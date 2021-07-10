Новости

Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать и продавать квартиру 08:02
"Роскосмос" предложил создать атомную электростанцию на Марсе 08:02
Назван самый неожиданный напиток для похудения 07:54
Космический грузовик Dragon приводнился у берегов Флориды 07:15
В ООН заявили об изучении письма властей Гаити с просьбой направить войска 06:54
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов 06:48
СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19 06:05
Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш 05:55
Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США 05:30
Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
В Нидерландах из-за COVID-19 вновь ввели жесткие ограничения 04:47
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом 03:10
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах 02:32
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом 00:46
Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами 00:07
Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса 00:03
Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna 09.07.2021
Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году 09.07.2021
Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 09.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 07:54
Рубрика: В мире

Назван самый неожиданный напиток для похудения

Текст: Андрей Васильев

Американский диетолог, доктор медицинских наук Элизабет Уорд, которая в течение девяти лет была главой Академии питания и диетологии, а теперь ведет веб-сайт о питании, назвала самый неожиданный напиток для похудения. По ее словам, это однопроцентное обезжиренное молоко. Оно малокалорийно и содержит белок, что позволяет дольше ощущать сытость, чего не дают вода или другие некалорийные напитки.

Фото: iStock
Врач объяснила, можно ли пить молоко после 30 лет

Отмечается, что организм сжигает больше калорий, переваривая белок, чем требуется для переработки углеводов или жиров. "Ежедневное употребление обезжиренного молока может дать вам метаболическое преимущество, которое поможет сжигать калории быстрее", - говорит Уорд. Кроме того, содержащиеся в молоке белок, кальций, фосфор и витамин D полезны для костей.

При этом Уорд призвала избегать двухпроцентного обезжиренного и цельного молока, которые содержат больше калорий и насыщенных жиров. Ученый добавила, что хорошей заменой коровьему молоку может быть простое несладкое соевое молоко, обогащенное кальцием, витамином D и другими минералами.

В мире США

Главное сегодня

Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19