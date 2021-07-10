Назван самый неожиданный напиток для похудения

Американский диетолог, доктор медицинских наук Элизабет Уорд, которая в течение девяти лет была главой Академии питания и диетологии, а теперь ведет веб-сайт о питании, назвала самый неожиданный напиток для похудения. По ее словам, это однопроцентное обезжиренное молоко. Оно малокалорийно и содержит белок, что позволяет дольше ощущать сытость, чего не дают вода или другие некалорийные напитки.

Отмечается, что организм сжигает больше калорий, переваривая белок, чем требуется для переработки углеводов или жиров. "Ежедневное употребление обезжиренного молока может дать вам метаболическое преимущество, которое поможет сжигать калории быстрее", - говорит Уорд. Кроме того, содержащиеся в молоке белок, кальций, фосфор и витамин D полезны для костей.

При этом Уорд призвала избегать двухпроцентного обезжиренного и цельного молока, которые содержат больше калорий и насыщенных жиров. Ученый добавила, что хорошей заменой коровьему молоку может быть простое несладкое соевое молоко, обогащенное кальцием, витамином D и другими минералами.