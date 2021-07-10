Названы четыре провокатора быстрого роста жира на животе

Употребление ряда продуктов не только затрудняет потерю опасного висцерального жира, но и провоцирует его накопление. А потому от такой еды лучше отказаться, считают специалисты.

Одно из самых печальных последствий образования жира в области талии связано с нарушением выработки инсулина, что чревато развитием сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы опасный жир на животе уходил, важно отказаться от нескольких продуктов, способствующих повышению резистентности к инсулину, передает Express со ссылкой на зарубежных диетологов.

В первую очередь, это фруктовые соки. При их постоянном употреблении накопление лишнего жира происходит незаметно. Стоит помнить, что, например, в 250 мл яблочного сока - 24 грамма сахара. В таком же количестве виноградного сока - уже 32 грамма сахара.

Также следует избегать продуктов с транжирами, которых особенно много в сладостях с длительным сроком хранения. Например, в магазинных кексах, печенье.

Диетолог Эдвина Кларк считает плохой привычку часто лакомиться мороженым. Она отметила, что продукт богатом сахаром, а потому его употребление вызывает повышение уровня сахара в крови, за которым следует подъем уровня инсулина. Все это в результате способствует накопления жира в районе живота.

Кроме того, крайне вреден для талии рацион с рафинированными углеводами, подтвердили в Национальном институте здоровья США (NIH). Такие углеводы содержат, например, белый хлеб, белый рис и газированные напитки.