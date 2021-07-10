Названы четыре провокатора быстрого роста жира на животе

Новости

Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом 03:10
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах 02:32
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом 00:46
Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами 00:07
Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса 00:03
Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna 09.07.2021
Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году 09.07.2021
Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 09.07.2021
Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается 09.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек 09.07.2021
Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию 09.07.2021
В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8 09.07.2021
Воробьев: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 09.07.2021
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 09.07.2021
Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео 09.07.2021
Немец потребовал выплатить компенсацию России за нападение на СССР 09.07.2021
Власти Армении продлили карантин до 20 декабря 09.07.2021
Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер" 09.07.2021
Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 09.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 04:50
Рубрика: Общество

Названы четыре провокатора быстрого роста жира на животе

Текст: Оксана Грибанова

Употребление ряда продуктов не только затрудняет потерю опасного висцерального жира, но и провоцирует его накопление. А потому от такой еды лучше отказаться, считают специалисты.

Фото: iStock
Врач объяснил, как без диет похудеть после 40 лет

Одно из самых печальных последствий образования жира в области талии связано с нарушением выработки инсулина, что чревато развитием сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы опасный жир на животе уходил, важно отказаться от нескольких продуктов, способствующих повышению резистентности к инсулину, передает Express со ссылкой на зарубежных диетологов.

В первую очередь, это фруктовые соки. При их постоянном употреблении накопление лишнего жира происходит незаметно. Стоит помнить, что, например, в 250 мл яблочного сока - 24 грамма сахара. В таком же количестве виноградного сока - уже 32 грамма сахара.

Также следует избегать продуктов с транжирами, которых особенно много в сладостях с длительным сроком хранения. Например, в магазинных кексах, печенье.

Диетолог Эдвина Кларк считает плохой привычку часто лакомиться мороженым. Она отметила, что продукт богатом сахаром, а потому его употребление вызывает повышение уровня сахара в крови, за которым следует подъем уровня инсулина. Все это в результате способствует накопления жира в районе живота.

Кроме того, крайне вреден для талии рацион с рафинированными углеводами, подтвердили в Национальном институте здоровья США (NIH). Такие углеводы содержат, например, белый хлеб, белый рис и газированные напитки.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
СБ ООН впервые одобрил совместную резолюцию России и США
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным