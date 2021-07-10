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10.07.2021 10:09
Рубрика: Общество

Названы пять новых научно-образовательных центров мирового уровня в РФ

Текст: Юрий Медведев
Совет научно-образовательных центров назвал еще пять новых научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которые добавились к десяти уже существующим. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

- Поставленная президентом страны задача по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня, выполнена, - сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. - Практически все центры, которые мы сейчас отобрали, являются межрегиональными. Таким образом, активизация межрегионального взаимодействия при личном участии глав субъектов должна способствовать не просто инновационному развитию субъектов, но и экономико-технологической связанности территорий.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По словам помощника президента страны Андрея Фурсенко, регионы, где появляются НОЦ, должны стать локомотивами роста экономики. "Главы субъектов, которые представили концепции научно-образовательных центров, должны сосредоточиться на развитии науки и технологий в России. Важно понимать, что за все озвученные амбициозные планы, фактически за каждое слово будет спрос", - отметил он.

Список отобранных НОЦ

1. Центр "Север: территория устойчивого развития", программа представлена главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Основная цель - реализация научно-технологического потенциала северо-востока России и территории Арктики.

2. Центр "Енисейская Сибирь", программа представлена губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Первый климатический НОЦ России.

3. Центр "Байкал", программа представлена губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

НОЦ ориентирован на применение зелёных технологий и экологической безопасности, что согласуется с мировыми тенденциями в рамках экологической повестки.

4. Центр "МореАгроБиоТех", программа представлена губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

В программе деятельности НОЦ особый акцент - на формировании высокотехнологичных рынков, развитии морских технологий.

5. НОЦ Юга России, программа представлена губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

НОЦ - агропромышленные проекты.

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Справка

В 2019 году в рамках постановления без конкурсного отбора образованы пять НОЦ первой очереди:

1. Научно-образовательный центр мирового уровня "Техноплатформа 2035" (Нижегородская область).

2. Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование" (Пермский край).

3. Научно-образовательный центр мирового уровня "Инновационные решения в АПК" (Белгородская область).

4. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).

5. Научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс" (Кемеровская область).

В 2020 году по итогам конкурсного отбора созданы пять НОЦ второй очереди:

1. Научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего" (Самарская область, Пензенская область, Тамбовская область, Ульяновская область, Республика Мордовия).

2. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" (Свердловская область, Челябинская область, Курганская область).

3. Научно-образовательный центр мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" (Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ).

4. Научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТЕХ" (Тульская область).

5. Научно-образовательный центр мирового уровня "Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня" (Республика Башкортостан).

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