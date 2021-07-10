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10.07.2021 19:31
Рубрика: В мире

Немецких коммунистов не допустили к выборам в бундестаг

Текст: Юрий Ершов

К выборам в бундестаг в Германии, которые пройдут 26 сентября, допущены 53 партии и политических блока. Об этом после двухдневного заседания сообщила федеральная избирательная комиссия.

Фото: Николай Филяков/ РИА Новости
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Наряду с девятью партиями, которые представлены в бундестаге или имеют своего депутата в одном из земельных парламентов (ландтагов), выставить своих кандидатов могут еще 44 небольшие партии и объединения, которые признаны партиями, чего требует избирательный закон.

Политические наблюдатели с удивлением узнали, что пропуск на выборы получили такие фактически неонацистские объединения, как "Третий путь" и Национал-демократическая партия. Про "Третий путь", например, депутат от социал-демократов Карстен Шнайдер, по данным газеты Welt, сказал, что это полувоенная организация с фашистской идеологией. Каждый голос за эту партию, подчеркнул политик, это голос против федеративной республики.

Однако председатель избиркома Георг Тиль отверг подобные упреки, заявив, что он не уполномочен проверять социально-политические программы всех 88 группировок, претендовавших на депутатские мандаты. Запрещать партии и группировки, добавил он, дело Конституционного суда.

Среди не допущенных к выборам объединений какие-то не были признаны партиями в конституционном понимании, другие опоздали с подачей необходимых документов, третьи, например, заявили о своих желаниях только через интернет, что противозаконно.

Выбыла из выборов и Коммунистическая партия Германии (КПГ). Коммунисты, по словам Тиля, в последние годы практически всегда сдавали отчеты о своей деятельности с серьезными опозданиями, что считается нарушением закона о партиях. Подобное случилось и сейчас.

Между тем КПГ отвергла решение комиссии и собирается подавать апелляцию, на что ей, по закону, отведено четыре дня. В то же время, к выборам допустили Марксистско-ленинскую партию Германии.

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