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10.07.2021 10:12
Рубрика: Культура

Новые книги: Два летних рассказа Алексея Коровина

Текст: Инга Бугулова
В издательстве "Никея" вышла книга "Вкус воздуха" - сборник рассказов Алексея Коровина, известного, скорее, бизнес-сообществу нежели читателям. Более 25 лет он занимает руководящие посты в банковской сфере, но это вовсе не мешает ему заниматься творчеством: в начале 2000-х годов он закончил Литературный институт имени Горького, а его проза, очерки и стихи выходили во многих газетах и журналах. Теперь они собраны под одной обложкой.

С разрешения издательства "Российская газета" публикует пару рассказов, отлично подходящих под летнее настроение.


ДАЧНЫЙ ОБЕД

Сегодня мы накрыли стол в беседке, я пожарил на углях куски корейки ягненка, Соня крупно нарезала ароматные азербайджанские помидоры и бледно-зеленые огурцы, а дети нарвали с грядок укропа, петрушки и зеленого лука. Обед удался, мы много шутили, дети пили боржом из запотевших бутылок, а мы с женой уговорили бутылку розового бордо. Угли еще не успели остыть, когда я принес из дома томик "Евгения Онегина" в кожаном переплете. Раскинувшись в плетеных креслах, немного щурясь от еще горячего солнца, дети приготовились слушать. Мы с Соней читали по очереди, так же по очереди отгоняя ос от тарелки с ломтями малинового от спелости арбуза. Перед нами воскресала картина русской жизни двухвековой давности:

Смеркалось; на столе, блистая,

Шипел вечерний самовар,

Китайский чайник нагревая;

Под ним клубился легкий пар.

Разлитый Ольгиной рукою,

По чашкам темною струею

Уже душистый чай бежал,

И сливки мальчик подавал...

Фото: Предоставлено пресс-службой МИФа
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Впрочем, все было не так. Обедали мы в доме, потому что на дворе было очень жарко. Изжарили наскоро охотничьи колбаски с морковью, приправили кетчупом из холодильника, нарезали луку. Пили компот. После обеда сыграли в "Монополию". Старшие дети вовсю оперировали недвижимостью, младший завладел тремя вокзалами и очень прибыльно для себя катал нас всех на поездах, а я вконец разорился.

Нет, опять не то! На улице и впрямь было жарко, и мы действительно обедали в доме. Быстро и молча поели и разошлись.

НА ЧТО ПОХОЖЕ ОБЛАКО

Сидишь по пояс в воде на крупном морском песке и ждешь, когда до тебя докатится очередная волна. Волны, вроде бы грозно вздымаясь и пенясь, около самого берега неожиданно выдыхаются и приносят только мыльную белую пену и бурные извинения.

Иногда, правда, докатывается довольно высокая волна и норовит тебя опрокинуть, но сил и у нее не хватает.

Чуть подальше в море прыгает на волнах сын. Ты слышишь его смех и видишь взлетающий над водой хохолок на его голове.

И ты думаешь… о чем?

О том ли, что жизнь быстро проходит, а ты еще ничего доброго не сделал, голодного не накормил, странника не приютил?

Или о том, что твои повзрослевшие дети скоро вылетят из родительского гнездышка?

Или решаешься на важный шаг, который все время откладывал?

Да ни о чем ты не думаешь, а любуешься продолговатым курчавым облаком над самой водой и прикидываешь, на кого оно больше похоже: на лошадку или на дракона.

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