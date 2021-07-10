Новые книги: Два летних рассказа Алексея Коровина

С разрешения издательства "Российская газета" публикует пару рассказов, отлично подходящих под летнее настроение.
ДАЧНЫЙ ОБЕД
Сегодня мы накрыли стол в беседке, я пожарил на углях куски корейки ягненка, Соня крупно нарезала ароматные азербайджанские помидоры и бледно-зеленые огурцы, а дети нарвали с грядок укропа, петрушки и зеленого лука. Обед удался, мы много шутили, дети пили боржом из запотевших бутылок, а мы с женой уговорили бутылку розового бордо. Угли еще не успели остыть, когда я принес из дома томик "Евгения Онегина" в кожаном переплете. Раскинувшись в плетеных креслах, немного щурясь от еще горячего солнца, дети приготовились слушать. Мы с Соней читали по очереди, так же по очереди отгоняя ос от тарелки с ломтями малинового от спелости арбуза. Перед нами воскресала картина русской жизни двухвековой давности:
Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал...
Впрочем, все было не так. Обедали мы в доме, потому что на дворе было очень жарко. Изжарили наскоро охотничьи колбаски с морковью, приправили кетчупом из холодильника, нарезали луку. Пили компот. После обеда сыграли в "Монополию". Старшие дети вовсю оперировали недвижимостью, младший завладел тремя вокзалами и очень прибыльно для себя катал нас всех на поездах, а я вконец разорился.
Нет, опять не то! На улице и впрямь было жарко, и мы действительно обедали в доме. Быстро и молча поели и разошлись.
НА ЧТО ПОХОЖЕ ОБЛАКО
Сидишь по пояс в воде на крупном морском песке и ждешь, когда до тебя докатится очередная волна. Волны, вроде бы грозно вздымаясь и пенясь, около самого берега неожиданно выдыхаются и приносят только мыльную белую пену и бурные извинения.
Иногда, правда, докатывается довольно высокая волна и норовит тебя опрокинуть, но сил и у нее не хватает.
Чуть подальше в море прыгает на волнах сын. Ты слышишь его смех и видишь взлетающий над водой хохолок на его голове.
И ты думаешь… о чем?
О том ли, что жизнь быстро проходит, а ты еще ничего доброго не сделал, голодного не накормил, странника не приютил?
Или о том, что твои повзрослевшие дети скоро вылетят из родительского гнездышка?
Или решаешься на важный шаг, который все время откладывал?
Да ни о чем ты не думаешь, а любуешься продолговатым курчавым облаком над самой водой и прикидываешь, на кого оно больше похоже: на лошадку или на дракона.