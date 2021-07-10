Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

В Таджикистане в субботу утром произошло землетрясение, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умеда Юсуфи.

Эпицентр толчков, которые были зафиксированы в начале восьмого утра по местному времени, находился в 165 км на северо-восток от Душанбе. Магнитуда землетрясения составила 6, в столице - 3.

Все погибшие находились в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Известно, что двое несовершеннолетних получили травмы, и их доставили в больницу. От стихии пострадали как минимум 19 домов.

На место ЧП выехали представители местных властей. В республике создана специальная комиссия во главе с председателем правительства.