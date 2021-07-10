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10.07.2021 09:44
Рубрика: В мире

Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

Фото: AP Photo/Zuly Rahmatova Фото: AP Photo/Zuly Rahmatova
Фото: AP Photo/Zuly Rahmatova

В Таджикистане в субботу утром произошло землетрясение, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умеда Юсуфи.

Фото: iStock
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Эпицентр толчков, которые были зафиксированы в начале восьмого утра по местному времени, находился в 165 км на северо-восток от Душанбе. Магнитуда землетрясения составила 6, в столице - 3.

Все погибшие находились в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Известно, что двое несовершеннолетних получили травмы, и их доставили в больницу. От стихии пострадали как минимум 19 домов.

На место ЧП выехали представители местных властей. В республике создана специальная комиссия во главе с председателем правительства.

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