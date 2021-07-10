Правительство выделило свыше 2,4 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Сообщение об этом размещено на сайте кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда. Мера позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек: речь идет о пациентах, которые получают лечение амбулаторно.

"Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - сказано в сообщении.