Елена Самышина: Предложение доктора Румянцева об увеличении бюджета на медицину улучшит лечение онкологии

Увеличение бюджета на здравоохранение позволит улучшить лекарственное обеспечение онкологических больных и повысит показатели их выздоровления. Такое мнение высказала врач-онколог, депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники № 3 Елена Самышина, комментируя предложение главного детского онколога гематолога, академика РАН, основателя Центра им. Д. Рогачева об удвоении бюджета на здравоохранение в России.

"Программа Александра Григорьевича Румянцева предполагает, что значительная часть дополнительных средств бюджета должна быть направлена на целевые программы и закупку лекарств для амбулаторных больных. Лечение онкологических заболеваний всегда требует значительных затрат, особенно дорогими могут быть препараты. Полагаю, что дополнительно увеличив финансирование, мы сможем добиться серьезного улучшения в излечении онкологических больных", - отметила Елена Самышина.

Радикальное увеличение расходов на систему здравоохранения поможет преодолеть катастрофическое снижение уровня жизни и сокращение численности населения России, считает Александр Румянцев. По мнению академика РАН, к 2024 году необходимо довести бюджет на здравоохранение до 5% от ВВП, ежегодно дополнительно выделяя каждый не менее 520 млрд рублей. В перспективе к 2030 году бюджет на здравоохранение в России должен достигнуть 7,7% от ВВП.

Румянцев предлагает следующим образом распределить дополнительные средства бюджета: направить 60% на подготовку и оплату труда медицинских работников, 30% - на закупку лекарственных препаратов, 10% - на финансирование дополнительных целевых программ.