Президент Болгарии поздравил участников политических протестов с годовщиной

Президент Болгарии Румен Радев выразил благодарность участникам массовых антиправительственных протестов, стартовавших 9 июля 2020 года.

"Нас отделяет год от начала массовых гражданских демонстраций против беспрецедентной попытки отнять у нас правовое государство", - говорится в опубликованном на странице Facebook заявлении главы государства. Радев подчеркнул, что своим присутствием на площадях городов Болгарии население защищало государственность балканской республики.

Президент похвалил соплеменников за "гражданскую доблесть", ставшую залогом работы госинститутов в интересах общества, а не привилегированного меньшинства.

Напомним, что Румен Радев явился одним из ключевых политических оппонентов экс-премьера Бойко Борисова и возглавляемого им правительства. Непомерное число коррупционных скандалов, участниками которых с "завидной" регулярностью становились якобы защищающие западные ценности представители проевропейских властей, сильно подорвали авторитет кабинета министров. В результате провальных парламентских выборов в апреле текущего года это привело к созданию Радевым служебного правительства, незамедлительно приступившего к "очистке" важнейших госструктур от сторонников Борисова.