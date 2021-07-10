Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело

В день Всероссийского студенческого выпускного президент выступил с видеообращением, поздравив молодых профессионалов с успешным завершением обучения. Владимир Путин призвал всегда учиться и не переставать мечтать, не сдаваться и обязательно найти дело, в котором удастся по максимуму раскрыть свои способности и гордиться им.

"Студенческая пора - яркая, незабываемая - остается позади. Начинается совершенно новый этап, где многое, практически все, будет зависеть от вас самих, где вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений", - заявил президент. Он уверен: выпускники смогут добиться очень многого.

В Год науки и технологий студенческий выпускной проходит под девизом "С наукой в сердце". "В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять. Причем это относится практически ко всем специальностям", - отметил Путин.

Президент не сомневается, что выпускники - целеустремленные и всерьез настроенные на успех - к такому вызову постоянного обучения абсолютно готовы. "Ценность знаний, саморазвития для вас, для вашего поколения безусловна, поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим", - обещал он.

Путин пожелал каждому из ребят обрести "свой собственный, неповторимый путь, свое подлинное призвание". "Да, это не всегда выходит сразу, с первой попытки. Но здесь главное - не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России", - уверен он. "Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы", - заключил Путин.