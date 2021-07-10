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10.07.2021 11:57
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: В бывшей промзоне "Октябрьское поле" началось строительство школы на 800 мест

Текст: Любовь Проценко

В районе Щукино строители приступили к активной фазе строительства школы на 800 учащихся. Ведется эта работа в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны "Октябрьское поле". Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" началось активное строительство. Строители завершили подготовительные работы, смонтирован башенный кран, идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы и ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания. Общая площадь 4-х этажной постройки составит порядка 13 тысяч кв. м. Школа станет первой в Москве, возведенной в рамках договора о комплексном развитии территорий", - сказал он.

Заммэра сказал, что школа, которую планируют ввести в 2023 году, станет частью крупного жилого района на бывшей промышленной территории. И продолжил: "Всего здесь построят дополнительно еще около 200 тысяч кв. м недвижимости. Весной началось строительство дома на 312 квартир, площадью более 20 тысяч "квадратов". В пристроенном к нему корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену. На "Октябрьском поле" застройщик уже сдал два детских сада. В строительстве и на этапе проектирования еще три дошкольных учреждения. Таким образом, на заброшенных территориях создают всю необходимую для жизни инфраструктуру".

В свою очередь генеральный директор компании "РГ-Девелопмент", которая реализует проект, Татьяна Тихонова отметила, что в новой школе оборудуют 32 специализированных класса, обустроят вместительную столовую с кухней полного цикла, актовый зал, студию хореографии и просторный спортзал.

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