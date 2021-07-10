Андрей Бочкарев: В бывшей промзоне "Октябрьское поле" началось строительство школы на 800 мест

В районе Щукино строители приступили к активной фазе строительства школы на 800 учащихся. Ведется эта работа в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны "Октябрьское поле". Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" началось активное строительство. Строители завершили подготовительные работы, смонтирован башенный кран, идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы и ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания. Общая площадь 4-х этажной постройки составит порядка 13 тысяч кв. м. Школа станет первой в Москве, возведенной в рамках договора о комплексном развитии территорий", - сказал он.

Заммэра сказал, что школа, которую планируют ввести в 2023 году, станет частью крупного жилого района на бывшей промышленной территории. И продолжил: "Всего здесь построят дополнительно еще около 200 тысяч кв. м недвижимости. Весной началось строительство дома на 312 квартир, площадью более 20 тысяч "квадратов". В пристроенном к нему корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену. На "Октябрьском поле" застройщик уже сдал два детских сада. В строительстве и на этапе проектирования еще три дошкольных учреждения. Таким образом, на заброшенных территориях создают всю необходимую для жизни инфраструктуру".

В свою очередь генеральный директор компании "РГ-Девелопмент", которая реализует проект, Татьяна Тихонова отметила, что в новой школе оборудуют 32 специализированных класса, обустроят вместительную столовую с кухней полного цикла, актовый зал, студию хореографии и просторный спортзал.