Оперштаб: В Москве выявлено 5694 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 5694 новых случая заражения COVID-19. За сутки госпитализировано 1610 человек. На ИВЛ находится 645 человек.

Выздоровели еще 7035 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 221 766. В столице скончались 108 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.