Под Воронежем произошел пожар на складе лакокрасочных изделий

В Воронежской области произошел крупный пожар на складе лакокрасочной продукции ЗАО "АВС Фарбен". Около 5 часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, по оперативной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о загорании склада лакокрасочной продукции в поселке Бугаевка Ольховского района поступило дежурному ЦУКС по региону в 9:48. Уже через 10 минут первый пожарный расчет был на месте - на улице Ломоносова, 84. Оказалось, что открытым пламенем охвачено здание площадью 600 квадратных метров. Огонь угрожал перекинуться на соседние строения.

В 10:23 пожару был присвоен третий номер сложности. В 14:50 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, материальный ущерб определяется.

В ликвидации возгорания участвовали от РСЧС 67 человек и 22 единицы техники, от МЧС России - 29 человек и 11 единиц техники.