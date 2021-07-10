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10.07.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем произошел пожар на складе лакокрасочных изделий

Текст: Елена Шулепова (Воронеж)

В Воронежской области произошел крупный пожар на складе лакокрасочной продукции ЗАО "АВС Фарбен". Около 5 часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, по оперативной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Фото: iStock
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Сообщение о загорании склада лакокрасочной продукции в поселке Бугаевка Ольховского района поступило дежурному ЦУКС по региону в 9:48. Уже через 10 минут первый пожарный расчет был на месте - на улице Ломоносова, 84. Оказалось, что открытым пламенем охвачено здание площадью 600 квадратных метров. Огонь угрожал перекинуться на соседние строения.

В 10:23 пожару был присвоен третий номер сложности. В 14:50 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, материальный ущерб определяется.

В ликвидации возгорания участвовали от РСЧС 67 человек и 22 единицы техники, от МЧС России - 29 человек и 11 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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