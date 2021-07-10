Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве

Новости

Патриарх попросил поддержать запрет суррогатного материнства иностранцам 11:10
В Болгарии арестованы почти 1000 человек по обвинению в подкупе избирателей 10:59
Кейн: Победа сборной Англии на Евро станет невероятным достижением 10:56
Эксперт рассказал, что делать при отказе продавца принять оплату по карте 10:40
В Челябинской области 18 человек обратились за медпомощью из-за пожаров 10:36
Минюст США не видит оснований для восстановления Трампа в должности 09:45
Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане 09:44
В турецком городе Анталья открылась выставка российских художников 09:22
Эксперт рассказал, как избежать задолженности по ипотеке 09:16
Советник президента Афганистана сообщил о россиянах в тюрьмах страны 08:44
На Украине предрекли сокращение населения из-за "зернового проклятия" 08:20
Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать и продавать квартиру 08:02
"Роскосмос" предложил создать атомную электростанцию на Марсе 08:02
Назван самый неожиданный напиток для похудения 07:54
В Нидерландах из-за COVID-19 вновь ввели жесткие ограничения 07:53
Космический грузовик Dragon приводнился у берегов Флориды 07:15
В ООН заявили об изучении письма властей Гаити с просьбой направить войска 06:54
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов 06:48
СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19 06:05
Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш 05:55
Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США 05:30
Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 11:05
Рубрика: Общество

Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве

Текст: Любовь Проценко
Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Привиться "Ковиваком" с 10 июля можно в 14 павильонах "Здоровая Москва", расположенных в парках города.
В Центре имени Чумакова готовы производить в год до 10 миллионов доз вакцины "КовиВак". Фото: Сергей Михеев/ РГ В Центре имени Чумакова готовы производить в год до 10 миллионов доз вакцины "КовиВак". Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Центре имени Чумакова готовы производить в год до 10 миллионов доз вакцины "КовиВак". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Разработанная центром имени Чумакова вакцина, как сообщил гендиректор этого центра Альдар Ишмухаметов, эффективна против штамма коронавируса "дельта".

Фото: Александр Корольков/РГ
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной

Сделать прививку бесплатно и без предварительной записи можно в павильонах парков "Фестивальный", "Царицыно", Олимпийской деревни, "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфский, "Северное Тушино" и Гончаровский. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике "Теплый стан" и сквере у культурного центра "Вдохновение".

В каждом прививочном пункте доступно не более 850 доз препарата, уточняется на сайте.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня. Привиться можно было в детских городских поликлиниках № 99 филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 42.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве
Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным