Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве

В Центре имени Чумакова готовы производить в год до 10 миллионов доз вакцины "КовиВак". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Разработанная центром имени Чумакова вакцина, как сообщил гендиректор этого центра Альдар Ишмухаметов, эффективна против штамма коронавируса "дельта".

Сделать прививку бесплатно и без предварительной записи можно в павильонах парков "Фестивальный", "Царицыно", Олимпийской деревни, "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфский, "Северное Тушино" и Гончаровский. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике "Теплый стан" и сквере у культурного центра "Вдохновение".

В каждом прививочном пункте доступно не более 850 доз препарата, уточняется на сайте.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня. Привиться можно было в детских городских поликлиниках № 99 филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 42.