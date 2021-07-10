В Москве и Подмосковье из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности

В Москве в субботу, 10 июля, объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

Сообщается, что Москву и область ждет аномально жаркая погода. Предупреждение по Москве будет действовать до семи вечера 10 июля, а также с полудня 11 июля до семи вечера 11 июля. В Подмосковье предупреждение объявлено до часу дня 12 июля.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.