Кузнецова поддержала практику уроков безопасности в школах по всей РФ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает грамотной инициативу властей Амурской области систематически проводить в школах региона уроки безопасности и предложила распространить эту практику на всю страну. Там внеклассные занятия вопросам безопасности проводят раз в неделю по 15 минут.

"Интересная практика - 15 минут раз в неделю уделяются вопросам безопасности во всех школах, независимо от времени года, ситуации. Считаю, это правильно", - сказала Кузнецова, чьи слова приводит сайт Уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

Тематические встречи "Пятнадцать минут безопасности" были введены в школах Амурской области по поручению губернатора региона Василия Орлова. Это короткие внеклассные занятия, на которых поднимаются различные актуальные темы: от падающих с крыш сосулек до гигиенической безопасности, которая позволит снизить инфекционную заболеваемость. Докладчиками на таких занятиях выступают педагоги, представители спецслужб, правоохранители, МЧС и сами дети.