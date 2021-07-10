На Сахалине обрушилась порода на угольном разрезе

На Сахалине в ночь на субботу в долину реки Желтая обрушилась порода со склада угольного разреза.

Инцидент произошел в Углегорском районе на складе временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" Восточной горнорудной компании.

"Пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет", - цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

В пресс-службе добавили, что все надзорные органы уведомлены. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий. Компания окажет полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий техногенной аварии.