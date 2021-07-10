В Якутии площадь лесных пожаров выросла за сутки на 135 тысяч га

В Якутии за сутки площадь лесных пожаров увеличилась более чем на 135 тысяч гектаров за счет возникновения 17 новых очагов и разрастания действующих, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

К тушению огня привлекались более 2,7 тысячи человек и свыше 360 единиц техники. Удалось ликвидировать 18 очагов и столько же локализовать. Однако площадь горящей тайги остается огромной и продолжает увеличиваться.

По словам первого зампреда правительства республики Дмитрия Садовникова, сегодня в регионе действуют 323 пожара на территории более миллиона гектаров. Идут работы по тушению 90 очагов на общей площади 464 тысячи га. Остальные пожары находятся в зоне контроля.

"Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Горном и Хангаласском улусах, а также в вилюйской группе районов, в частности, Сунтарском улусе. Также действуют пожары на особо охраняемых природных территориях - в парке "Ленские столбы" и в Олекминском государственном природном заповеднике", - цитирует Садовникова пресс-служба главы и правительства Якутии.