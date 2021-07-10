На закрытии фольклориады уфимцев ждет грандиозное шоу

Сегодня в Уфе состоится церемония закрытия VI Всемирной фольклориады. Грандиозная программа начнется в 17 часов по уфимскому времени в районе памятника Салавата Юлаева, где пилотажная группа "Русские витязи" покажет авиашоу на истребителях Су-30СМ и Су-35.

Концертная программа начнется в 17.30 в уфимском амфитеатре. Ее откроет государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Также выступят участники фольклориады из 19 стран, коллективы Республики Башкортостан - танцевальный ансамбль имени Ф. Гаскарова, группа "Аргымак". Главный "гвоздь" концертной программы - легендарный Эмир Кустурица.

Вечер завершится праздничным фейерверком. Как сообщили организаторы, в этот день с 14.00 до 24.00 будет ограничено движение транспорта по улице Заки Валиди от улицы Аксакова до улицы Гафури, по улице Перовского, по Набережной до улицы Сочинской.