Найдена живой 81-летняя нижегородка, которая провела в лесу 6 дней

Сегодня утром сотрудники полиции обнаружили 81-летнюю женщину, которая шесть дней назад ушла в лес за можжевельником в Сокольском районе. Пенсионерку доставили в больницу.

Как сообщает ГУ МВД по региону, информация об исчезновении Надежды Смирновой поступила от ее сына. Мужчина созвонился с матерью и узнал, что та ушла в лес. Проблема была в том, что пожилая женщина могла не осознавать то, что заблудилась.

Искали пенсионерку родственники, волонтеры, местные жители, представители регионального правительства и сотрудники правоохранительных органов. Они прочесывали близлежащие леса, опрашивали жителей окрестных деревень.

Женщину нашли в 9-10 километрах от дома: сначала полицейские обнаружили лежанку и носовой платок, а затем ее саму. Поскольку Надежда Ивановна была в тяжелом состоянии, потребовалась помощь врачей.

В полиции выразили благодарность всем участникам поисков.