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10.07.2021 16:23
Рубрика: Культура

"Русские витязи" "взорвали" небо над Уфой

Текст: Ольга Горюнова

Истребители пилотажной группы "Русские Витязи", ворвавшись в грозовое небо Уфы, буквально "взорвали" его своим выступлением на закрытии VI Всемирной фольклориады, которая проходит в столице Башкирии с 3 по 10 июля.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Шесть истребителей Су-30 СМ и Су-35 показали невероятное авиашоу. Такого уфимская публика и гости фольклориады вряд ли когда-либо видели: высшие фигуры пилотажа: "бочка", "петля Нестерова" и другие маневры зрители приняли на "ура". С выступления "Русских Витязей" началась официальная церемония закрытия фольклориады.

На самое знаковое мировое этническое культурное событие - фольклориаду в Уфу прибыли 1100 артистов из 37 стран. Кстати, участники фольклориады установили в Уфе сразу два мировых рекорда. Представители творческих коллективов 37 стран мира, а также жители Башкирии и других регионов России прошли в своих национальных костюмах по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до Конгресс-холла, где аналог бразильского карнавала плавно перетек в большой хоровод дружбы.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал сразу два мировых рекорда: 2,7 тысячи человек создали хоровод круг в круге, которой двигался, и хоровод "круг в круге", организованный представителями 71 национальности.

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