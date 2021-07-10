В Татарстане один человек погиб при падении башенного крана

В Набережных Челнах при падении башенного крана погибла 48-летняя крановщица.

Трагедия произошла на одной из строительных площадок города. По предварительным данным, конструкция обрушилась из-за сильного ветра. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по факту случившегося назначена проверка.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации, - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что по итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, следователи завели уголовное дело по факту трагедии. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на стройплощадке.