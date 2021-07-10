В Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного природного пожара

В Тольятти введен режим ЧС из-за крупного природного пожара, который вспыхнул на площади 35 га в городском лесничестве, расположенном между Центральным районом и поселком Портовый. Об этом сообщил глава города Николай Ренц в своем Instagram.

По данным региональной прокуратуры, информация о пожаре в 17 квартале городского лесничества поступила днем в субботу. Огнем охвачено 35 га. Как ранее писала "РГ", очаг возгорания находится в двух километрах от санатория "Лесное" и жилых домов. По данным "Интерфакс", на территории санатория находятся 224 человека, для их возможной эвакуации подготовлены 11 автобусов.

Сейчас на месте работает группировка пожарных, в состав которой вошли 300 человек и 44 единицы техники. Также задействован вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. По факту пожара прокуратура проводит проверку.