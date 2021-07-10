Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"

Минобороны сообщило, что дислоцированное в Кузбассе артиллерийское соединение Центрального военного округа получило 6 модернизированных самоходных противотанковых комплексов 9П149 "Штурм-С" на базе гусеничного бронированного тягача МТЛБ.

"Поступление техники позволило полностью переоснастить противотанковое подразделение на современное вооружение. С учетом доработок сокращено более чем в полтора раза время на приведение комплекса из походного положения в боевое", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Там добавили, что модернизированные самоходные боевые машины "Штурм-С" способны уничтожать вражескую бронетехнику, в том числе оснащенную динамической защитой, а также воздушные цели.

В состав этого комплекса входят боевая машина и управляемые ракеты, а также средства технического обслуживания. Управляемые ракеты для "Штурма-С" могут быть снабжены фугасной, кумулятивной или стержневой боевой частью.

Важнейшее преимущество этого комплекса заключается в том, что он может обнаруживать цели вне зависимости от погодных условий, рельефа местности и времени суток. Что позволяет использовать "Штурм-С" для обстрела любых малоразмерных бронированных целей и находящихся в режиме зависания и подлета винтокрылых машин противника.

Максимальная высота поражения воздушных целей составляет у "Штурма-С" 3 тысячи метров. Дальность пуска ракет по наземным целям и объектам - от 400 до 5 тысяч метров.