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10.07.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

В Норильске полицейский спас из пожара женщину с двухлетним малышом

Текст: Михаил Фалалеев

Ночной пожар в многоквартирном доме в Норильске заметили патрульные наряда ППС. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские выяснили, что очаг возгорания находится на восьмом этаже. Они организовали эвакуацию жителей всех квартир, расположенных с 6 по 9 этаж.

Фото: iStock
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Уже когда прибыли на место пожарные расчеты и тушили пожар, старший сержант полиции Николай Егоров вдруг услышал крики о помощи. В оконном проеме на восьмом этаже он увидел женщину с маленьким ребенком на руках, которая не могла самостоятельно спуститься по пожарной лестнице. Старший сержант с очевидцем помог матери и ее малышу безопасно добраться до первого этажа.

Благодаря полицейским, пожарным и очевидцам ЧП из горящего здания было эвакуировано около 50 человек, в том числе восемь детей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МВД Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край РГ-Видео

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