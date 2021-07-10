В Норильске полицейский спас из пожара женщину с двухлетним малышом

Ночной пожар в многоквартирном доме в Норильске заметили патрульные наряда ППС. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские выяснили, что очаг возгорания находится на восьмом этаже. Они организовали эвакуацию жителей всех квартир, расположенных с 6 по 9 этаж.

Уже когда прибыли на место пожарные расчеты и тушили пожар, старший сержант полиции Николай Егоров вдруг услышал крики о помощи. В оконном проеме на восьмом этаже он увидел женщину с маленьким ребенком на руках, которая не могла самостоятельно спуститься по пожарной лестнице. Старший сержант с очевидцем помог матери и ее малышу безопасно добраться до первого этажа.

Благодаря полицейским, пожарным и очевидцам ЧП из горящего здания было эвакуировано около 50 человек, в том числе восемь детей.