В новосибирской многоэтажке произошел взрыв газа

В Новосибирске взорвался баллон с газом сварочного аппарата, который использовался рабочим на первом этаже девятиэтажного жилого дома в 1-ом переулке Римского-Корсакова на территории Ленинского района.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло во время проведения сварочных работ в однокомнатной квартире. В результате хлопка баллона пострадал рабочий, который был госпитализирован с ожогами рук. Также ожоги нижних конечностей диагностированы у хозяйки квартиры.

По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Помимо прочего, в квартире выбило оконную раму и повредило входную дверь. Также хлопок привел к небольшому пожару - вспыхнули находившиеся поблизости домашние вещи, но их удалось быстро потушить, еще до приезда специалистов МЧС.