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10.07.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

В новосибирской многоэтажке произошел взрыв газа

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске взорвался баллон с газом сварочного аппарата, который использовался рабочим на первом этаже девятиэтажного жилого дома в 1-ом переулке Римского-Корсакова на территории Ленинского района.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
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Как сообщает ТАСС, ЧП произошло во время проведения сварочных работ в однокомнатной квартире. В результате хлопка баллона пострадал рабочий, который был госпитализирован с ожогами рук. Также ожоги нижних конечностей диагностированы у хозяйки квартиры.

По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Помимо прочего, в квартире выбило оконную раму и повредило входную дверь. Также хлопок привел к небольшому пожару - вспыхнули находившиеся поблизости домашние вещи, но их удалось быстро потушить, еще до приезда специалистов МЧС.

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