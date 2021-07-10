В Омске два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Дорожная полиция Омска проводит проверку по факту аварии, в которой погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в центральном округе города столкнулись три транспортных средства, среди которых пассажирский автобус.

По предварительным данным, виновником ДТП стал мужчина 1972 года, находившийся за рулем автомобиля Datsun On-Do. Следуя по улице Донецкой, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1975 года рождения, а затем влетел в Toyota Corolla, за рулем которой находился водитель 1998 года рождения.

В результате погибли предполагаемый виновник ДТП и один из пассажиров японского седана. Водитель Toyota был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

О пострадавших пассажирах автобуса не сообщается. Известно, что он ехал по маршруту № 72 (ул. Романенко - Сады "Ивушка"), в салоне находилось шесть человек. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.