Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Полпред рассказал об этом в ходе выступления на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство-2021" в Нальчике. Ранее Чайка заявил, что терское войсковое казачье общество может наладить сотрудничество с воинскими частями Минобороны РФ и частями Росгвардии, казаков могут привлекать к охране и защите государственных объектов и обеспечению общественной безопасности.

По мнению Юрия Чайки, казаки должны относиться к территориальному подразделению Росгвардии. Он уточнил, что речь идет именно про казачьих формирования - полки, батальоны, которые будут находиться "по месту дислокации, по месту жительства казаков".

С этой идеей он обратился к Владимиру Путину. Президент поддержал данную инициативу.