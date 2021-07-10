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10.07.2021 15:28
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии

Текст: Ирина Белова (Кабардино-Балкария)
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Фото: Фото предоставлено научным фондом РГО
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Полпред рассказал об этом в ходе выступления на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство-2021" в Нальчике. Ранее Чайка заявил, что терское войсковое казачье общество может наладить сотрудничество с воинскими частями Минобороны РФ и частями Росгвардии, казаков могут привлекать к охране и защите государственных объектов и обеспечению общественной безопасности.

По мнению Юрия Чайки, казаки должны относиться к территориальному подразделению Росгвардии. Он уточнил, что речь идет именно про казачьих формирования - полки, батальоны, которые будут находиться "по месту дислокации, по месту жительства казаков".

С этой идеей он обратился к Владимиру Путину. Президент поддержал данную инициативу.

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