В Чечне застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Новости

Кварацхелия принес "Рубину" победу над "Химками" на предсезонном турнире 19:44
Природный пожар вспыхнул рядом с санаторием под Тольятти 19:41
Дина Аверина: Цель - дожить до Олимпиады и хорошо подготовиться 19:41
Немецких коммунистов не допустили к выборам в бундестаг 19:31
Вдова президента Гаити пояснила причины покушения на супруга 19:05
СМИ: Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось 18:47
Фото: Съемки 7-го сезона "Сватов" начались в Грузии 18:34
Валерий Фальков поздравил выпускников вузов 18:18
В Татарстане один человек погиб при падении башенного крана 18:01
В Петербурге 9 человек пострадали при столкновении лодки с набережной 17:58
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С" 17:55
Президент Болгарии поздравил участников политических протестов с годовщиной 17:37
Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ 17:30
В Москве прошел выпуск офицеров Общевойсковой академии 17:27
Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе" 17:23
В Крыму ответили на слова Киева о "депортации" россиян с полуострова 17:22
Синоптик спрогнозировал три тепловых рекорда в Москве 17:20
Захарова ответила на инсинуации по поводу фото Лаврова с талибами 17:17
Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 17:17
В Москве погиб 28-летний участник "Дома 2" Филипп Чубуков 17:09
Трое врачей пострадали в ДТП со "Скорой" в Москве 16:57
У второго сезона "Ведьмака" появились русский трейлер и дата премьеры 16:57
В Ростове из-за COVID-19 в автобусах стали бесплатно выдавать маски 16:49
В Петербурге лодка с людьми врезалась в ограждение канала 16:48
В Москве наградили лучших выпускников российских вузов 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 19:59
Рубрика: Происшествия

В Чечне застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Текст: Ирина Белова (Чеченская Республика)

В Чечне мужчина напал с ножом на полицейских. Он был застрелен правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

В Екатеринбурге у метро задержали дебошира с ножом

По данным ведомства, инцидент произошел в 17:35 на въезде в Висаитовский района Грозного. Мужчина напал с ножом на сотрудников сводного отряда полиции МВД РФ по ЧР, которые несли службу на стационарном посту.

Полицейским пришлось применить табельное оружие. В результате мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где от полученных ранений скончался. Сотрудники полиции не пострадали.

Личность нападавшего удалось установить. Им оказался житель Грозного 1993 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

Главное сегодня

Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве
За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах
Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах
В Крыму ответили на слова Киева о "депортации" россиян с полуострова
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества