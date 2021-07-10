В Чечне застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейских

В Чечне мужчина напал с ножом на полицейских. Он был застрелен правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 17:35 на въезде в Висаитовский района Грозного. Мужчина напал с ножом на сотрудников сводного отряда полиции МВД РФ по ЧР, которые несли службу на стационарном посту.

Полицейским пришлось применить табельное оружие. В результате мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где от полученных ранений скончался. Сотрудники полиции не пострадали.

Личность нападавшего удалось установить. Им оказался житель Грозного 1993 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.