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10.07.2021 13:12
Рубрика: Власть

В Осетии работавших в "красной зоне" студентов зачислят в медвуз

Текст: Ирина Белова (Северная Осетия)

Студентов Северо-Осетинского государственного медицинского колледжа, работавших в ковидных госпиталях во время пандемии, зачислят в институт. Так, 24 студентам-медикам выдадут целевые направления на обучение в Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование

По словам временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меняйло, молодым специалистам, рискующим жизнью в "красной зоне", нужно обеспечить преимущество при поступлении в вуз и в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы.

"Ребята совершили настоящий поступок, - цитирует главу пресс-служба правительства РСО-Алания. - Знаю, что даже не все врачи на это пошли. Они - будущее нашей медицины. Поэтому сейчас сложилась неприятная ситуация: студенты-медики откликнулись на призыв, когда понадобилось встать на борьбу с коронавирусом, а теперь, когда им нужна помощь, мы отказываем им по формальному признаку".

Ранее студенты Северо-Осетинского медколледжа направили Сергею Меняйло обращение, в котором сообщили, что в прошлом году работали в "красной зоне" - в Ардонской Центрального районной больницы, а затем Республиканском эндокринологическом диспансере. Студентам, помогавшим лечить пациентов с COVID-19, обещали целевые места в СОГМА, однако, в этом году возможность продолжить обучение в вузе была поставлена под сомнение.

Как отметил ректор медакадемии Олег Ремизов, средства на обучение студентов-медиков будут выделены из федерального бюджета.

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