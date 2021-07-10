В Северной Осетии туристка взяла из некрополя череп ради селфи

В Северной Осетии проводится проверка в отношении девушки, совершившей акт вандализма на территории некрополя, сообщили в пресс-службе МВД по РСО-Алания.

В соцсети молодая девушка разместила фотографию, на которой она держит в руках человеческий череп.

Полицейские установили, что гостья находилась в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" около селения Даргавс Пригородного района, извлекла из склепа череп усопшего и сфотографировалась с ним на камеру своего мобильного телефона.

Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до трех месяцев по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Кстати, в 2019 году там же неизвестные выставили черепа в лазы склепов, чтобы получить атмосферные снимки. В том же году житель Пятигорска выложил в Instagram снимок человеческого черепа, который он держал в руке, что вызвало обсуждение дальнейшей работы некрополя. Во время разбирательства некрополь был временно закрыт и открылся только после обустройства видеонаблюдения и обеспечения охраны силами частного охранного предприятия.

Кроме некорректных фотосессий, у местных жителей вызывает беспокойство отношение некоторых туристов к захоронениям. Например, известны факты кражи человеческих костей из склепов.

Справка "РГ"

Некрополь "Город мертвых" - одна их достопримечательностей, притягивающая туристов. Он является историко-архитектурным памятником XIV-XVIII веков и находится на государственной охране. Всего там находятся 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев.