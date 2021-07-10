Эксперт рассказал, как стать медицинским туристом в Петербурге

Северная столица уверенно взяла курс на развитие медицинского туризма: в 2021 году город планирует принять 99 тысяч иностранных граждан, желающих получить в Петербурге медицинскую помощь. О том, что для этого нужно сделать, "РГ" пояснила Наталья Юдина, генеральный директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма.

По словам эксперта, для иностранцев, желающих получить лечение, существует три типа виз.

Первая - целевая туристическая, срок пребывания по которой до 30 дней. Ее оформляют те, кому необходимы медицинские консультации и обследования. Вторая - деловая, оформляется целенаправленно на лечение, срок действия 90 дней. Третья - частная (ее срок тоже до 90 дней), то эта виза предусмотрена при необходимости экстренного лечения или же в связи с тяжелой болезнью (или смерти) близкого родственника.

Некоторые иностранцы прибывают и по безвизовому режиму, но из-за пандемии для въезда в Россию им необходимо быть включенными в список на пересечение границы через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Как показывает практика, наиболее часто медицинские туристы получают деловую визу с целью пребывания "лечение".