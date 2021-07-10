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10.07.2021 10:05
Рубрика: Экономика

Кто больше всего заработал на чемпионате Европы по футболу

Текст: Татьяна Ткачёва
Доходы отелей, ресторанов, экскурсионных бюро и сувенирных лавок в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 изучили аналитики "Сбера". Футбольные матчи проходили в северной столице с 11 июня по 4 июля. Для одних компаний приезд болельщиков стал спасением от убытков, вызванных коронакризисом. Других ждало разочарование.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Активность покупателей выросла в кафе и ресторанах, такси и на рынке жилья, зафиксировали аналитики платежного сервиса ЮMoney и оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входят в экосистему "Сбера").

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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"В июне по сравнению с маем в петербургском общепите количество платежей выросло на 37 процентов, оборот - на 29. Средний чек снизился на шесть процентов, но остался высоким - 2048 рублей", - рассказал генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев. По его словам, расходы на такси и каршеринг в Петербурге выросли на 64 процента относительно мая, оборот - на 50, а средний чек - на 13. Он составил 2302 рубля.

Неплохо заработал на болельщиках и гостиничный бизнес. По данным ресурса "Чек Индекс" (принадлежит "Платформе ОФД"), в июне количество заказов в этом секторе в Петербурге выросло по сравнению с прошлым годом в 3,2 раза. А по сравнению с доковидным 2019-м - на 12 процентов. Средняя сумма платежа в гостиницах и отелях составила 15,7 тысячи рублей. Это на две трети больше, чем в июне 2020-го, и на шесть процентов - чем в июне 2019 года.

Окно бронирований на Евро-2020 составило три месяца, отметили на портале MOST Petersburg, который предлагает иностранцам календарь событий, помощь с визой, трансфером и экскурсиями. С апреля трафик сайта увеличился на 40 процентов, пошел устойчивый поток бронирований, в том числе по отложенному спросу. Накануне чемпионата здесь также подскочил спрос на гидов и трансферы.

Стоимость проживания в отелях, хостелах и апартаментах в Петербурге в июне выросла на 50-70 процентов. В компании Petersburg Rent отметили, что в период белых ночей цены всегда выше, исключением был лишь 2020 год. В этом июне загрузка гостиничного фонда составила около 90-95 процентов.

По оценке компании, больше всего выиграли сервисы аренды жилья, спрос был на все типы квартир. Но такого ажиотажа, как во время ЧМ-2018, в городе не наблюдалось. Кроме того, иностранцев в Петербурге на сей раз было мало: в основном болельщики ехали из Москвы.

Гости из-за рубежа предпочли хостелы. Так, хостел Bauhaus благодаря туристам в период Евро-2020 смог выйти из кризиса, в который погрузился из-за пандемии. Сюда заселялись болельщики из Пакистана, Египта, Нигерии и других стран, а также из регионов РФ. Иностранцев больше интересовали кровати в общем номере, россиян - отдельные номера. Средняя загрузка по номерам в хостеле в июне превысила 90 процентов, тогда как в мае недотягивала до 80.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Представители отелей, хостелов и апартаментов Петербурга признались, что их доход в июне вырос на 25-30 процентов. Однако заработать столько, сколько они ожидали, не удалось из-за коронавирусных ограничений. Брони часто отменяли и переносили, некоторые иностранные гости не смогли пересечь границу в связи с болезнью. Чтобы продать освободившиеся номера, приходилось срочно снижать цены.

Опрошенные петербургские рестораторы отметили рост продаж и количества броней в дни матчей в полтора-два раза. Воспользовались ситуацией и кафе быстрого питания. Например, в одной пиццерии делали дополнительные смены и просили поставщиков заблаговременно пополнить запасы, поскольку футбольные болельщики - целевая аудитория заведения. Чаще всего они заказывали пиццы с мраморной говядиной и баварскими колбасками, а также пиццу-шаверму. Продажи в заведении по сравнению с маем выросли вдвое.

В кофейнях рост заказов связали не только с Евро-2020, но и с развитием внутреннего туризма. Здесь В гостей всегда прибавляется с началом лета, особым спросом пользуются холодные напитки. Такого роста продаж, как во время чемпионата мира в 2018 году, сейчас не случилось.

Зато траты на сувениры, по данным Ивана Глазачева, выросли на четверть, а оборот таких магазинов - на треть. Средний чек составил 3934 рубля (это на шесть процентов больше, чем в мае). Правда, самая ходовая категория - матрешки - просела по сравнению с доковидным июнем на 45 процентов. Наиболее устойчивым типом сувениров оказались флаги. Хотя и здесь объем продаж снизился, но всего на семь процентов.

"Специально к Евро-2020 была выпущена коллекционная монета номиналом в три рубля, но ею так никто и не заинтересовался. Мы, конечно, ожидали интереса к продукции с символикой Евро-2020, но в июне продажи просели в два раза", - подчеркнул владелец магазина коллекционных товаров Владимир. По его мнению, из-за пандемии люди экономили, тратили деньги на еду и проживание, а от товаров "не первой необходимости" отказались.

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