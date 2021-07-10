В Коми самолет совершил аварийную посадку на дорогу

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в Коми. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, самолет Piper PA-24-280, принадлежащий авиакомпании "Скайрус", вылетел с аэродрома города Печоры для патрулирования лесных участков. На борту находились два человека. Во время полета произошла техническая неисправность, из-за чего самолет вынужденно приземлился на дорогу между поселками Озерный и Кедровый Шор. Как уточнил и.о. Печорского транспортного прокурора Антон Еремеев, произошла поломка двигателя.

Никто не пострадал, самолет также не получил повреждений. Сейчас воздушное судно транспортируют до аэропорта вылета. Транспортная прокуратура проводит по факту инцидента проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов.