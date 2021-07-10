В Петербурге лодка с людьми врезалась в ограждение канала

В одном из каналов Кировского района Санкт-Петербурга произошло столкновение пассажирской лодки с бетонным ограждением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в 15:23 по московскому времени в Дудергофском канале. Пассажирская лодка, на борту которой находились восемь человек, включая троих детей, врезалась в бетонное ограждение. В результате три человека оказались в воде.

Сейчас всех, кто находился в лодке в момент аварии, осматривают врачи. Информация о пострадавших уточняется.