Глава администрации Ростова оценил перспективы микрорайона Суворовский

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский состоялось открытие нового офиса МФЦ. Благодаря чему свыше 50 тысяч человек смогут получить государственные и муниципальные услуги быстро и в удобное для себя время.

- Раньше до ближайшего МФЦ приходилось добираться не меньше часа. Новый и современный офис МФЦ будет обслуживать ростовчан непосредственно в месте их проживания. Для нас приоритетной задачей является не только расширение сети офисов МФЦ, но и повышение качества и количества оказываемых услуг, - сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Новый офис МФЦ, созданный по многочисленным просьбам местных жителей, позволяет принять до 100 обращений в день. Помещение оборудовано для обслуживания маломобильных групп населения. Кроме того, здесь установлено рабочее место для доступа к порталу госуслуг, чтобы заявители могли самостоятельно оформить необходимые документы.

Необходимо отметить, что комплексному развитию микрорайона Суворовский администрация города уделяет повышенное внимание. В ближайшее время начнутся работы по расширению дорожного полотна на улицы Вавилова, стоимость работ составляет порядка 5,5 миллиардов рубле1.

Появятся новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры: подстанция скорой помощи на 12 бригад и начнется строительство детских садов на 320 и 280 мест, а также проектирование школы на 1600 учеников.

Дано разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса площадью 14 тысяч квадратных метров. В нем разместятся три кинотеатра, досуговый центр, появятся места для развития и обучения детей. Помимо того, идет проектирование нового современного бассейна и дома культуры.

"Могу с уверенностью сказать, что в будущем район будет очень привлекательным. Через три года его нельзя будет узнать", - сказал Алексей Логвиненко.