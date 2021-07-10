Пляжи Анапы атаковали полчища божьих коровок

В Анапе туристы заметили нашествие божьих коровок. Информацию подтвердили в местной администрации, сообщает РИА Новости.

В Сети отдыхающие стали массово размещать видеоролики такого необычного явления. На кадрах видно, что скопища насекомых буквально атаковали пляжное оборудование - зонтики, беседки и скамейки.

Жуки садятся и на отдыхающих, причем, по словам гостей, больно кусаются, из-за чего пляжные территории заметно опустели.

Как считают энтомологи, божьи коровки охотятся на вредных насекомых и не представляют опасности для людей.